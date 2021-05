Onzekerheid over Janssen-vaccin door problemen productie

Delen per e-mail

Deze week worden 156.000 doses van het Janssen-vaccin bezorgd bij de centrale opslaglocatie in Oss. Volgens het Coronadashboard van de Rijksoverheid zouden deze week 223.200 Janssen-vaccins geleverd worden. Dat betekent dat op korte termijn 67.000 mensen minder kunnen worden ingeënt dan gepland.

Afgelopen week zijn 96.000 doses Janssen geleverd, aldus het RIVM. ,,Ook dat is iets minder dan beloofd’’, zegt een woordvoerder. ,,We hebben nog geen zicht op de aantallen die komende weken geleverd worden.’’

Productieproblemen

Vanwege productieproblemen ligt een Amerikaanse fabriek waar het Janssen-vaccin wordt geproduceerd al meer dan een maand stil. Zo bleek een partij vaccins vervuild met ingrediënten van een ander vaccin. Het is een van de drie fabrieken wereldwijd waar de basis van het vaccin onder de vlag van Johnson & Johnson wordt gemaakt. De andere twee zijn die van Janssen in Leiden en een fabriek in India.

Vanwege de productieproblemen liggen 2,4 miljoen Janssen-vaccins voor Europese landen uit voorzorg al weken geblokkeerd in het Belgische Beerse. Naar verwachting komt de Amerikaanse toezichthouder FDA deze week met een rapport over wat er is misgegaan. Als er groen licht komt van de FDA zal het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) de partij waarschijnlijk vrijgeven.

Volledig scherm Er worden minder Janssen-vaccins geleverd dan verwacht. © ANP

Veertigers

De gevolgen voor het Nederlandse vaccinatieprogramma vallen tot nu toe mee. Het gros van de ruim 8,5 miljoen gezette vaccins in ons land komt van Pfizer/BioNTech. AstraZeneca komt op de tweede plaats, gevolgd door Moderna. Doordat Pfizer juist meer vaccins levert dan vooraf voorspeld (al bijna 6 miljoen, komende week komen er meer dan 1 miljoen bij), loopt het vaccineren van groepen per geboortejaar door de GGD’s inmiddels gesmeerd. Sinds gisteren kunnen de eerste veertigers - bouwjaar 1971 - een vaccinatieafspraak maken.

België maakte gisteren bekend dat het Janssen-vaccin uit voorzorg niet meer wordt gegeven aan 40-minners. Dat is besloten nadat een jongere vrouw die met het middel was ingeënt, overleed. Eerder besloot de Belgische regering al het vaccin van AstraZeneca alleen nog toe te dienen aan mensen boven de 40 jaar vanwege zeldzame bijwerkingen. In Nederland ligt de leeftijdsgrens voor AstraZeneca bij 60 jaar.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Ook 40-minners kunnen nu een prikafspraak maken. © AP

Bijsluiter

Bij beide vaccins staat in de bijsluiter dat er een zeer kleine kans is op een gevaarlijke bijwerking van bloedstolsels (trombose) in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Een aantal landen heeft er om die reden voor gekozen de vaccins niet meer te gebruiken.

In Nederland hebben tot nu toe ongeveer 150.000 mensen het coronavaccin van Janssen gekregen. Bij bijwerkingencentrum Lareb zijn nog geen gevallen gemeld van de tromboseachtige bijwerking.

Op 1,9 miljoen gezette AstraZeneca-prikken in Nederland zijn tot nu toe zestien meldingen gedaan van die bijwerking. Twee van de zestien mensen zijn overleden.

Bekijk hieronder onze video's over de coronavaccins.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.