Schijtende ooievaars dwarsbomen verkoop van villa van 1 miljoen euro

Ooievaars liggen in Zegveld behoorlijk dwars bij de verkoop van een villa. Een jong gezin schijt vanuit het nest het dak van een te koop staande woning volledig onder. De eigenaren hebben ten einde raad een brief gestuurd aan de ooievaarsstichting in het dorp.

,,Daar ben je lekker mee’’, klinkt de laatste weken veelvuldig aan de Molenweg in Zegveld. Langstrekkende fietsers vinden de gezinsperikelen op het dak van de villa schitterend. Maar tegelijkertijd kunnen ze niet om de enorme hoeveelheid witte smurrie onder het lieflijke tafereel heen.

,,Er is de hele dag activiteit op het dak’’, verzucht huiseigenaar Yuri van den Hooren. Al jaren zit op het dak van het gezin een ooievaarsstel en net nu het huis voor krap 1,2 miljoen euro in de verkoop staat, zijn voor het eerst twee jonge uivers geboren. Het gevolg: een volledig wit uitgeslagen megavlek, pontificaal op de zwarte dakpannen.

De geboorte van jongen dit jaar zorgt voor veel meer beweging rond het dak van de woning dan gebruikelijk. Bovendien regent het al weken niet in de omgeving, waardoor de uitwerpselen van de dieren een enorm plakkaat hebben gevormd. En die volledig ondergescheten dakpannen inclusief dakraam hinderen nogal, als je uit alle macht probeert je dure huis middenin de polder te verkopen.

Beschermde vogel

,,Het is een heel goed jaar voor de ooievaar, een vrijvliegende beschermde vogel’’, reageert Jaap Wansinck. Hij is voorzitter van de Stichting Ooeivaars Dorp Zegveld, die op een steenworp van de woning een verzamelplaats met palen heeft voor broedende ooievaarsparen. Zij hebben de brief met noodkreet ontvangen maar kunnen daar naar eigen zeggen weinig mee.

,,Schoonmaken, daar gaan wij echt niet aan beginnen’’, is Wansinck stellig. ,,Dan kunnen we dat straks in heel Zegveld gaan doen.’’ En de rekening voor een schoonmaakactie, daar hoeven de eigenaren wat hem betreft ook niet mee aan te komen. ,,Dit is aan het ministerie van Economische Zaken. Daar gaan ze over eventueel verplaatsen van een nest van deze beschermde diersoort. Dat is aan allerlei regeltjes gebonden, een lange procedure.’’

Of de stichting iets soortgelijks al eerder heeft meegemaakt? ,,Ja, ook een ouder echtpaar vond de ooievaars op hun garagedak in eerste instantie prachtig maar vreesde later voor valpartijen door de vele uitwerpselen. Daar was het weer hen gunstig gestemd, want dat nest waaide op straat. Dat gaat bij dit nest aan de Molenweg niet gebeuren, dat is daar veel te stevig voor.’’

Hopen op het ministerie dus. Of toch op regen komende dagen, die het dak schoonveegt. Bovendien vliegen de jonge uivers binnenkort vermoedelijk uit en trekken de ouders weer naar zonnige oorden. De kans dat ze terugkomen is in ieder geval groot. Wansinck: ,,Want dit is nu eenmaal een ideaal gebied voor ooievaars.’’