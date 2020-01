Ook Amsterdams Okura hotel krijgt bombrief, politie doet onderzoek

De politie is met rechercheurs en de Teamleider Explosieven Veiligheid ter plaatse om onderzoek te doen. Het hotel schakelde de politie in nadat het een vergelijkbare brief had gekregen die afgelopen dagen ook al op vijf andere adressen was bezorgd. De afzender was het Centraal Invorderings Bureau (CIB) uit Rotterdam, maar dat bedrijf heeft er niets mee te maken.

Volgens de politie Amsterdam gaat het om een soortgelijke brief zoals die bij de andere bedrijven zijn binnengekomen. Het hotel hoeft niet ontruimd te worden. In het hotel is geen sprake van paniek. Een medewerker van de receptie van het hotel mag niets zeggen over de brief.

In de brieven is volgens de politie een opvallende verdikking te zien. Ook is de envelop niet bedrukt met het adres van het CIB. Het adres van de afzender en de ontvanger is er met stickers opgeplakt.

Bij een hotel en tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht en een tankstation en een Mercedesdealer uit Rotterdam zijn de afgelopen dagen levensgevaarlijke bombrieven bezorgd. Op één van de locaties werd een ernstig beschadigde brief aangetroffen. Recherche-onderzoek moet uitwijzen wat daarvan precies de oorzaak is.