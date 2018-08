Ook beschaamde PSV-fans steken Ritchie hart onder de riem

Volledig scherm Van links naar rechts: Ritchie, Feyenoord-trainer Giovanni van Bronkhorst en Kjell. © Theo Maas Veel PSV-supporters schamen zich sinds zaterdagavond kapot. Dat een hooligan van hun club de verstandelijke beperkte Ritchie een klap vol in zijn gezicht gaf, gaat voor hen alle perken te buiten. De 45-jarige heeft intussen een stadionverbod opgelegd gekregen. Hij moet in november voorkomen voor mishandeling.



Byron Frölich en Eric Provaas willen nu laten zien dat de meeste PSV-fans het juist waarderen dat Ritchie en zijn vriend Kjell wedstrijden bezoeken. Ook al zijn ze fan van de tegenstander. ,,Het is voor hen lastig te begrijpen dat er één zo'n gek zit in een stadion verder gevuld met prachtige supporters'', aldus Fröhlich.



Beide voetbalfans hebben al een PSV-shirt opgestuurd naar Ritchie. Pleegvader Theo Maas laat weten het medeleven te waarderen. ,,Maar ik hoop niet dat ze te veel gaan sturen, want zoveel ruimte heeft hij niet, haha....''

Filmpje

Sinds hij in de nacht van zaterdag op zondag een filmpje op Facebook zette van zijn juichende zoon, wordt hij overstelpt met reacties. De wethouder uit Someren stond bovendien al vele (landelijke) media te woord. ,,Het belangrijkste is dat het inmiddels weer goed gaat met Ritchie. We kwamen erachter dat hij het fijn vond dat erover gesproken is. Hij heeft volop genoten van de aandacht, maar nu is het ook wel klaar.''

Maar nog niet helemaal. Want de KNVB hing al aan de lijn: Kjell, Ritchie en zijn ouders mogen 6 september naar de afscheidswedstrijd van Wesley Sneijder (Nederland-Peru) in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Maas overlegt nog met de ouders van Kjell of ze op het aanbod van de voetbalbond ingaan. ,,De wedstrijd is 's avonds en ze hebben allebei hun rust nodig. De KNVB wil hen echter een positief gevoel geven tijdens het bezoeken van een wedstrijd in een stadion. We hebben het aanbod nog even in beraad.''

Gevoelig