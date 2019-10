Ook hof houdt halfblinde No Surrender-oprichter Klaas Otto in voorarrest

Het Openbaar Ministerie vroeg drie weken geleden al om verlenging, terwijl de verdediging vroeg om schorsing. Otto zit nu 34 maanden in voorarrest vanwege afpersing, bedreiging, zware mishandeling en het witwassen van 1,3 miljoen euro. Otto werd vorig jaar veroordeeld tot zes jaar cel, maar ging in hoger beroep. Ook het OM, dat tien jaar had geëist, ging in hoger beroep.



Otto stelde eerder dat hij, als hij niet in hoger beroep was gegaan, vanaf nu in aanmerking zou komen voor detentiefasering: de fase waarin gevangenen worden voorbereid op terugkeer in de maatschappij, inclusief weekendverlof. Voor detentiefasering komt hij echter niet in aanmerking. Otto is daarom van mening dat hij helemaal vrijgelaten moet worden.



Otto zou het zwaar hebben in de gevangenis door fysieke problemen. Volgens de verdediging moet een neuroloog hem onderzoeken, omdat hij mogelijk door een hersenaandoening blind raakte aan een oog. Een inhoudelijke behandeling is nog niet in zicht. Het hof besloot vandaag ook dat meer onderzoek nodig is. Het proces gaat door op 21 januari.