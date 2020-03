Ook in gevangenissen slaat de coronapaniek toe

Volgens Miral Scheffer, woordvoerder bij het ministerie, wordt ook in de gevangenissen de vinger stevig aan de pols gehouden. Geruchten in het criminele circuit dat het virus al daadwerkelijk is uitgebroken in gevangenissen kan Scheffer niet bevestigen.



,,In geen enkele PI (penitentiaire inrichting) is er op dit moment een vastgesteld geval van het virus. Wel is het zo dat we horen dat er mogelijke verdenkingen zijn bij gedetineerden. Het gaat dan om mensen die hoesten of koorts hebben.” Scheffer stelt dat deze gedetineerden worden geïsoleerd, om het risico op verdere besmetting te voorkomen. De afgelopen week is de DJI druk geweest met het opstellen van protocollen. ,,We doen er alles aan om de gezondheid van gedetineerden en mensen die in de PI werken te beschermen.”