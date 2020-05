Ook in Nederland gevallen van mogelijk nieuwe kinderziekte

In verschillende westerse landen steekt mogelijk een nieuwe kinderziekte de kop op, juist nu we kampen met het coronavirus. Kinderen belanden in het ziekenhuis met onder andere heftige griepklachten en ontstekingen rond het hart. In het Verenigd Koninkrijk zijn er zelfs patiënten aan bezweken. Ook in Nederland zijn er enkele kinderen op de intensive care beland. Gaat het om een nieuwe ziekte of zijn de kinderen toch besmet met het coronavirus?

De ziekte, die vooral kinderen lijkt te treffen, kwam in beeld nadat artsen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Zwitserland en de Verenigde Staten het aantal kinderen dat in ziekenhuizen werd opgenomen, zagen toenemen. De kinderen hadden veelal last van hevige buik-, maag- en darmklachten en een stevige koorts. Sommigen hadden long- en hartproblemen en werden opgenomen op de intensive care. In het Verenigd Koninkrijk zijn enkele kinderen eraan bezweken, in de andere landen zijn geen sterfgevallen bekend.

In totaal zijn er meer dan honderd gevallen gemeld, waarvan zo’n vijftien in Frankrijk, meldde de Franse minister Olivier Veran van Volksgezondheid eerder deze week. De Nederlandse patiënten zijn door kinderimmunoloog Taco Kuijpers van het Amsterdam Medisch Centrum bevestigd aan Nu.nl.

Coronavirus

Het is schrikken voor ouders en kinderen, ook omdat er tot nu toe van uit werd gegaan dat kinderen geen risicogroep waren wat betreft het coronavirus. De vraag is of sprake is van een bestaande ziekte, een nieuwe ziekte en of er een link is met Covid-19.

Diverse deskundigen wijzen naar corona, een deel van de kinderen werd namelijk positief getest op het virus. Die theorie wordt echter ontkracht doordat een andere groep kinderen juist negatief testte op het virus. Het is mogelijk dat bij hen de coronatests faalden of dat zij het virus eerder wel gehad hebben en er sprake was van een heftige afweerreactie.



Het ziektebeeld van de getroffen kinderen is divers: ze vertonen symptomen van het toxischeshocksyndroom (een bacteriële infectie) en de ziekte van Kawasaki (ontstekingen in de bloedvaten). Concreet hebben ze last van koorts, ademhalingsproblemen, hevige buikpijn, uitslag en diarree. De Britse gezondheidsdienst NHS waarschuwde deze week: ,,Kinderen die met zulke klachten de dokter contacteren, moeten zo snel mogelijk behandeld worden.’’

Quote Er is nog geen medisch bewijs dat de link met het coronavi­rus kan onderbou­wen Taco Kuijpers, kinderimmunoloog AMC

‘Geen bewijs’

Volgens Taco Kuijpers van het AMC ‘is er nu nog geen medisch bewijs dat de link met het coronavirus kan onderbouwen’. Hij zegt tegen NU.nl dat de ziekte van Kawasaki bij de grootste groep patiënten vanzelf overgaat. De kinderen krijgen dan alleen koorts. De gevallen die in de ziekenhuizen belanden, zijn de ernstige gevallen. Kinderen kunnen dan last krijgen van long- en hartproblemen. ,,Maar ook die problemen zijn met standaardmedicijnen te bestrijden, waarna een kind snel herstelt”, aldus Kuijpers die zegt dat in Nederland nog geen sprake is geweest van de hele ernstige gevallen.