Ook incident op school in Den Bosch na tonen Mohammed-cartoon in les over vrijheid van meningsuiting

Niet alleen in Rotterdam is een leraar van een school doelwit geworden van bedreigingen in verband met een spotprent in de klas, ook op het Ds. Pierson College in Den Bosch heeft een les maatschappijleer geleid tot onrust. Beide scholen en de betreffende docenten hebben aangifte gedaan.

Onder een aantal leerlingen en ouders van het Ds. Pierson College in Den Bosch ontstond onrust nadat beeldmateriaal uit een les maatschappijleer door bovenbouwleerlingen op social media werd verspreid. Het ging om een cartoon van de profeet Mohammed die in 2006 maakte dat mensen zich beledigd voelde en daarom de straat op gingen om te demonstreren.

De cartoon werd getoond in de context van een uitleg over hoe de democratische rechtsstaat onder druk komt te staan wanneer bepaalde grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting, van religie en van betoging met elkaar botsen, zo meldt de school in een brief.

Docent ondersteund

De betreffende docent wordt ondersteund vanwege ‘gevoelde onveiligheid’, staat te lezen in de brief. ‘Hiermee lijkt een onveilige situatie gecreëerd voor de docent en anderen in de school’. Voor de directie en de veiligheidscoördinator van het Pierson College was dit reden om externe ondersteuning in te schakelen. Gemeente, calamiteitenteam en politie hebben de school geadviseerd en monitoren deze situatie.

‘Vanuit onze opdracht als school vormen onderwerpen als democratie, maatschappelijke dilemma’s en burgerschapsvorming onderdeel van ons onderwijs. Vanuit onze visie doen we dat altijd vanuit respect en brengen daarbij verschillende perspectieven in beeld. Perspectieven die leerlingen helpen breed een eigen mening te vormen op basis van kennis en waarden, niet op aannames. Doordat door leerlingen foto’s uit de les en beeldmateriaal uit de lespresentatie werden verspreid, ontbrak deze context en hebben buitenstaanders zich een oordeel gevormd over deze lessituatie, wat geleid heeft tot diverse reacties en emoties.’’

Ook discussie in Rotterdam

Ook in Rotterdam leidde een les over de vrijheid van meningsuiting naar aanleiding van de moord op de Franse docent Samuel Paty tot discussie. Paty werd onthoofd nadat hij tijdens een van zijn lessen een spotprent van Mohammed had getoond.

Vijf meisjes in Rotterdam meenden dat een spotprent op het prikbord profeet Mohammed beledigde. Daar hing de prent van Joep Bertrams die in 2015 de Inktspotprijs won.

De minister veroordeelt beide incidenten. ,,Tot onze ontsteltenis hebben de acties in het kader van de vrijheid van meningsuiting op scholen in Rotterdam en Den Bosch geleid tot onrust en zelfs tot bedreigingen. Het is volstrekt onacceptabel dat de veiligheid van leraren onder druk komt te staan omdat zij de waarde van het vrije woord overbrengen. Het intimideren en bedreigen van leraren kan op geen enkele wijze worden getolereerd en hier treden wij dan ook hard tegen op.’’ Ook via Twitter heeft de minister zijn afschuw uitgesproken.

Op de school in Den Bosch is net is als op de Rotterdamse school een ondersteuningsteam van de Stichting School en Veilheid ingezet om te helpen bij deze situatie.