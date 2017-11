Ook politie rijdt nu op winterbanden

Het is voor het eerst dat alle politieauto’s die met piepende banden te hulp schieten op winterbanden moeten rijden. In 2012, toen de Nationale Politie nog niet bestond, vond de korpsleiding van 6 van de 26 politiekorpsen de aanschaf van winterbanden onzin of te duur.



Twee jaar geleden maakte de korpsleiding van de Nationale Politie een eind aan de discussie. ,,Als goed werkgever wil de politie haar medewerkers veilig op straat laten werken. Het toepassen van de combinatie van zomer- en winterbanden zorgt ervoor dat de politie ook onder zware weersomstandigheden, zoals tijdens hevige regenval, ijzel en sneeuw veilig op straat kan werken. Daarnaast dient het de veiligheid van andere weggebruikers'', zegt politiewoordvoerder Joop Kemperman. De politie kan niet zeggen hoeveel ongelukken er de afgelopen winters zijn gebeurd met politieauto's die niet op winterbanden reden.

Kemperman verwacht dat deze of uiterlijk komende winter de laatste winterbanden gemonteerd worden. De politieauto’s krijgen pas winterbanden als de huidige vierseizoenenbanden, een combinatie van zomer- en winterbanden, versleten zijn. De 8.500 overige politieauto’s die niet met spoed uitrukken blijven op vierseizoenenbanden rijden.

De jarenlange discussie bij de politie over nut en noodzaak van winterbanden is niet uniek. Iedere november bij de eerste nachtvorst zijn er felle twistgesprekken onder automobilisten. Vijf vragen over de winterband:

Zijn winterbanden nu wel of niet veiliger?

Lees onderzoeken uit de wintersportlanden en het antwoord is volmondig ja. Maar in ons kwakkelwinterlandje is het effect minder duidelijk. Er is hier eigenlijk nooit onderzoek gedaan naar het effect op de verkeersveiligheid in Nederland, meldt de Stichting Wetenschappelijk Orgaan Verkeersveiligheid. Leaserijders met winterbanden maken minder brokken dan leaserijders die op zomerbanden de kou trotseren, maar dat zegt niet zoveel want leaserijders zijn geen doorsnee automobilisten.

De verzekeraars en de ANWB weten het toch wel?

Zelfs op de burelen van de verzekeraars en de ANWB is er discussie over de winterband. Wie veel rijdt, of op wintersport gaat moet niet twijfelen, dan zijn winterbanden veiliger. Maar voor een boodschappenautootje is het minder noodzakelijk. Bij winterse omstandigheden is gaan rijden nadat er is gestrooid sowieso verstandiger.

Bandenverkopers zijn toch wel overtuigd?

Absoluut. Toch weten ze steeds minder automobilisten over te halen. Het percentage auto’s op winterbanden loopt licht terug. Afgelopen winter nog geen 32 procent en twee jaar geleden nog 37 procent. Een opeenvolging van zachte winters zoals afgelopen jaren is slecht voor de handel. Zodra er een paar weken sneeuw ligt, zoals in de winter van 2010, zijn de winterbanden niet aan te slepen. Een op de tien auto’s rijdt inmiddels op vierseizoenenbanen, maar die zijn ’s winters slechter dan echte winterbanden. En in de Alpenlanden waar winterbanden verplicht zijn, mogen ze niet gebruikt worden.

Is een winterband dan alleen voor sneeuw?

Nee, onder de 7 graden is de remweg van een winterband korter en de grip op de weg beter. En de gemiddelde temperatuur in een Nederlandse winter is altijd lager. Het rubber van een winterband is zachter, het profiel grijpt zich beter vast in sneeuw. In wintersportlanden zijn winterbanden verplicht.