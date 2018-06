Ook redacties Parool, Volkskrant, NRC en AT5 beveiligd na aanslag op Telegraaf

Dit zijn redacties die regelmatig schrijven over georganiseerde criminaliteit. Bij De Telegraaf reed in de nacht van maandag op dinsdag een bestelbusje door de pui heen, dat vervolgens in brand werd gestoken. Het gebouw waar Panorama in is gevestigd, werd vorige week donderdag beschoten met een antitankwapen.



,,Hoewel er geen concrete informatie is dat er opnieuw een incident plaats zal vinden, kan niets worden uitgesloten'', schrijft de gemeente in een persbericht. ,,De driehoek - burgemeester, hoofdofficier van justitie en de eenheidschef - zijn zeer geschokt door de gebeurtenissen. Persvrijheid is een belangrijke steunpilaar voor de democratie.''

Een van de maatregelen die Amsterdam neemt, is het schouwen van de panden. ,,Specialisten kijken daarbij naar eenvoudige maatregelen om het gebouw zo veilig mogelijk te maken. Daarnaast wordt cameratoezicht ingezet en is zichtbaar politietoezicht aanwezig'', aldus de gemeente.

'Klap in gezicht'

Premier Mark Rutte vindt dat ,,tot op de bodem moet worden uitgezocht" wat er precies gebeurd is bij de aanslag op De Telegraaf. Daarbij moet onder meer worden bekeken of er een verband bestaat met ,,de Panoramazaak.'' Rutte noemt de aanslag met een bestelbusje op het pand van De Telegraaf dinsdag ,,een klap in het gezicht van de vrije pers en de Nederlandse democratie''. Hij heeft de hoofdredacteur van de krant gesproken om ,,hem en zijn mensen sterkte'' te wensen. De vrije media zijn ,,een pijler onder de democratie", aldus de premier.

Diverse Kamerleden zien deze aanslag als deel van een patroon. Zij willen dat minister Ferd Grapperhaus van Justitie nadenkt over een meer structurele vorm van beveiliging.

Rutte wil daar nog geen uitspraken over doen zolang er niet meer duidelijkheid is, maar spreekt net als de politie al wel van een 'gerichte actie'. Hij verzekert dat de politie er alles aan doet om de dader of daders te pakken. ,,We zijn alert en waakzaam.''

Ook voorzitter Khadija Arib van de Tweede Kamer wenst de redactie van De Telegraaf veel sterkte. ,,Onze vrije pers is een groot goed. In dit land debatteren we met elkaar op basis van argumenten. Dat is de kern van onze democratie'', zegt zij. ,,Deze gerichte actie raakt niet alleen De Telegraaf maar ons allemaal.''