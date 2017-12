Ook tijdens kerst wordt er gelakt voor Tijn: 'Ik wil iets doen voor het menneke'

Terwijl vader Gerrit even wat te eten haalt, praat de opa van Tijn over zijn kleinzoon en wat hem deze week allemaal opvalt. ,,Wat je echt merkt is dat Breda Tijn in het hart heeft gesloten. Het was een goede beslissing om het hier voort te zetten. Ik weet echt niet of het in Apeldoorn, naast het 'echte' Glazen Huis, even succesvol was geweest.'' ,,Vandaag kwam er een oudere man zijn nagels laten lakken met 'ik wil iets doen voor het menneke'. Typisch Bredaas. Of zaterdagavond na de wedstrijd, al die NAC-supporters, goeie pint op, die hun nagels komen laten lakken. Hartverwarmend allemaal."

Bijzondere ontmoetingen

Intussen is ook vader Gerrit weer in de 'studio' aangekomen. ,,We zitten al over de 50.000 euro", zegt hij trots. Weer bijzondere ontmoetingen vandaag. ,,Een jonge vent, nogal lang, liet lachend zijn teennagel lakken. En de hond loopt nu ook met drie gelakte nagels rond!" De meeste mensen hebben voor de actie vijf of tien euro over. ,,Maar er zijn ook mensen die met het getal '7' betalen, omdat dat voor ons zo symbolisch is. Zo was er iemand die 77,77 euro pinde. Geweldig toch?"



De familie van Tijn besloot dit jaar opnieuw te gaan lakken om de herinnering aan hem levend te houden. ,,Hoewel zijn overlijden ons zwaar valt, hebben we besloten om uit naam van Tijn ook dit jaar in actie te komen, en zo veel mogelijk geld op te halen voor het Rode Kruis en 3FM Serious Request", lieten broertje Ries, Gerrit en Jolanda eerder al weten. ,,Wij krijgen Tijn niet terug, maar krijgen wel een warm gevoel bij de gedachte dat wij met het ophalen van geld, het wel voor andere gezinnen mogelijk kunnen maken om weer bij elkaar te kunnen zijn."



De familie Kolsteren en hun vrienden zijn tot en met 30 december nog op hun post, steeds tot 23.00 uur 's avonds.