Ook zorg voor ongevaccineerde? 'Ongehoord dat we consequenties maar moeten aanvaarden’

Vloerbalk breekt: acht kalveren vallen in mestput en overlijden

18 oktober Een plotselinge breuk in een betonnen vloerbalk heeft in de nacht van zaterdag op zondag acht kalveren in de stal van boer Thieu Derks in Sambeek (gemeente Boxmeer) het leven gekost. Veeroosters waarop de dieren stonden, zijn ingezakt. De kalveren vielen in de mestput eronder.