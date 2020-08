Oorlog en vrijheid: deze vijf Nederlanders delen hun familiegeschiedenis

‘Vrijheid is dat je van niemand afhankelijk bent’

Monni Woearbanaran (71) is de dochter van een Molukse KNIL-militair. In 1951 kwamen 12.500 van hen naar Nederland. ‘Tijdelijk’, maar het werd een permanent verblijf.



,,Als het over Molukkers gaat, denken de meeste Nederlanders meteen aan de kapingen in de jaren 70. Zelfs mijn nichtjes, van de vierde generatie, krijgen nog opmerkingen. Weinig mensen weten waar die kapingen over gingen. Veel Molukse mannen dienden in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Toen Indonesië de onafhankelijkheid uitriep, moest iedereen die aan de kant van Nederland stond halsoverkop vertrekken. De Molukse soldaten zouden zes maanden in Nederland blijven tot alles weer rustig was, maar eenmaal hier werden ze ontslagen. Ze woonden in barakken, zonder baan of uitzicht op terugkeer. Daar zijn de woede en de frustratie ontstaan die tot de kapingen hebben geleid.’’