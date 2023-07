‘Oorlogsschrijfster’ Marga Minco (103) overleden: ‘Onze geestige, bijzondere, onverwoestbare moeder’

Schrijfster Marga Minco is op 103-jarige leeftijd overleden. Ze is in besloten kring begraven. Minco was vooral bekend van haar boek Het bittere kruid , dat in 1957 verscheen.

Minco overleed op maandag 10 juli. Haar familie heeft een overlijdensadvertentie geplaatst in NRC. In de advertentie staat de tekst: ,,Onze geweldige, lieve, geestige, bijzondere, onverwoestbare moeder is overleden.”

Haar naam als ‘oorlogsschrijfster’ vestigde Minco al met haar debuut Het bittere kruid (1957). In deze honderd pagina's tellende ‘kleine kroniek’, zoals ze het zelf noemde om te benadrukken dat het allemaal echt was gebeurd, beschrijft ze hoe ze in mei 1943 op het nippertje ontsnapte aan deportatie. Minco sluipt door een tuinpoortje haar huis aan de Amsterdamse Sarphatistraat uit en overleeft als enige van het orthodox-joodse gezin de oorlog. Haar ouders, broer en zus kwamen om.

Het tuinpoortje waardoor ze aan de Duitsers ontsnapte, mag dan wel de kiem voor haar schrijverschap hebben gelegd, al voor de oorlog schreef ze over het lot van de joden. Als verslaggeefster van de Bredasche Courant merkte ze op de vijfde dag van de bezetting wat het is om joods te zijn onder Duits gezag: op de krant kreeg ze te horen dat ze als jodin niet langer welkom was.

Ze kreeg voor haar debuut de Vijverbergprijs, voorloper van de F. Bordewijkprijs. De jury stelde dat Minco door dit boek ,,de Nederlandse stem is geworden in de Europese oorlogsliteratuur”. Het werk prijkte op menig boekenlijst van middelbare scholieren. Het Bittere Kruid is in vijftien talen vertaald. Er verschenen nieuwe edities in het Duits en het Engels.

Niets meer van zich laten horen

Na de oorlog pakte ze haar journalistieke werk weer op en ging ze verder met schrijven. Een dagelijkse bezigheid voor Minco, al publiceerde ze maar met mondjesmaat: afgezien van de verhalen, die in 1982 gebundeld werden, verscheen er een aantal novellen en een dunne roman, Een leeg huis in 1966. Daarin schreef ze over de worsteling van de overlevenden met hun verleden.

De verschijning van de novelle De val, in 1983, gold als een verrassing want Minco had al lang niets meer van zich laten horen. Daarna volgden nog onder meer het boekenweekgeschenk De glazen brug (1986) en de kleine roman Nagelaten dagen (1997). In september 2004 lag ze voor het laatst in de boekhandels met een nieuw boek: de verhalenbundel Storing.

Voorzichtige poging

De Tweede Wereldoorlog bleef een cruciale rol spelen in het werk van Minco. Ze deed wel eens een voorzichtige poging om van het stempel ‘oorlogsschrijfster’ af te komen. ,,Ik schrijf niet als slachtoffer, ik schrijf.” Als ze echter heel eerlijk was, kon de schrijfster er toch niet omheen: het lot van de joden tijdens en na de Tweede Wereldoorlog was haar thema.

Minco won meer literaire prijzen. Ze kreeg de P.C. Hooftprijs 2019 voor haar gehele oeuvre. Eerder kreeg ze al de Annie Romeinprijs (1999) en de Constantijn Huygensprijs (2005).

Minco werd als Sara Menco op 31 maart 1920 geboren in Ginneken en Bavel (Noord-Brabant) en overleed in Amsterdam. Ze was getrouwd met de dichter Bert Voeten, die in 1992 overleed. Eerder kreeg ze al eens een herseninfarct, waar ze van herstelde.