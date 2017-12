Oost-Europese chauffeurs keren massaal huiswaarts voor kerst

De lauwe ontvangst van de pers is zo raar nog niet. Sinds onze zuiderburen de regels aanscherpten, neemt de overlast van Oost-Europese ‘wildparkeerders’ toe. De vaak zwaar onderbetaalde Oost-Europese chauffeurs proberen zo geld voor alternatieve en dure overnachtingen uit te sparen. Terug naar Polen, Hongarije of Bulgarije heeft niet zoveel zin. Hier in het westen is immers meer te verdienen.



Maar de christelijke feestdagen zijn in Oost-Europa een stuk heiliger dan in West-Europa met als gevolg dat veel chauffeurs toch huiswaarts zijn gekeerd. Op andere plekken is dat beter te merken dan op Hazeldonk. Zo is het langs de A58 bij Gilze een stuk rustiger dan normaal. Begin dit jaar nam Van der Valk maatregelen bij het restaurant daar om de aanhoudende overlast van de Oost-Europese vrachtwagens te beperken, nadat klanten hierover hun beklag hadden gedaan. Bij het restaurant zelf is op kerstavond geen enkele vrachtwagen te zien en op de verderop gelegen rustplek Raakeind is het opvallend leeg.



Een handvol wagens en twee chauffeurs die een hapje aan het bereiden zijn op een gasstel. Ook hier stuit de passant op onwil. De Litouwse mannen willen onder geen beding op de foto. De 52-jarige ‘Jan’ wil wel iets kwijt. In het Duits. ,,Ik zou met een collega meerijden naar mijn huis in Kaunas, maar ik was te laat hier. Wat ik nu ga doen, weet ik niet. Misschien blijf ik hier of anders rijd ik een stuk richting Venlo. Daar moet ik na de kerstdagen zijn.”