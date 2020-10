Oostblokchauffeurs malen niet om gesloten wegrestaurants: ‘Ze zijn toch veel te duur’

Met een roze schuursponsje en wat water schrobt hij het laatste vet uit de braadpan. „Jullie zijn net te laat”, zegt vrachtwagenchauffeur Streginja Radovanovic (32) lachend, in prima Engels. Het sopje gaat de berm in. Pan schoon, maag gevuld. „Ik heb het eten net op.”

Op nog geen 50 meter van wegrestaurant Bentheimer Wald, daar waar rijksweg A1 Duitsland ingaat, heeft hij op de parkeerplaats zijn eigen maaltijd bereid. Met behulp van een campinggasstelletje op een losgetrokken klep aan de voorzijde van zijn Volvo-truck. Doet hij bijna altijd, vertelt de Serviër vrolijk. Beetje vlees, wat groenten, een ei. Meer heeft hij niet nodig. „Veertien jaar geleden overleed mijn vader, daarna lag mijn moeder een half jaar in het ziekenhuis”, zegt Radovanovic. „Toen moest ik wel zelf koken.” Online zocht hij wat recepten op, hij kwam erachter dat hij het nog leuk vond ook. Sindsdien heeft hij er hobby aan.

Grote frustratie

Sinds afgelopen week zijn alle restaurants in Nederland vanwege het coronavirus tijdelijk gesloten. Dus ook de etablissementen langs de weg. Tot grote frustratie van de Federatie Wegverzorgende Horecabedrijven (FWH), waar vele wegrestaurants bij zijn aangesloten. „Wij zijn zeer teleurgesteld in de overheid”, zegt voorzitter Erik Burgers. „Door onze bedrijven te sluiten, ontnemen ze al die mensen op de weg een maaltijd. Die zetten ze in de kou.”

Quote Een sandwich kost hier zo 5 of 6 euro. Maar wat is nu één sandwich? Geen chauffeur heeft daar genoeg aan. Streginja Radovanovic,, chauffeur

‘Niet fris’

De maatregel irriteert hem. „Onze klanten zijn mensen die niet, zoals die ambtenaren, tijdens kantoortijden werken. Ze zitten 24 uur per dag op de weg, de hele dag in die cabine. En dan kunnen ze bij ons wel een afhaalmaaltijdje krijgen, maar die moeten ze dan ook weer in die cabine op eten!? Het is gewoon niet fris. Terwijl ze bij ons probleemloos, en op 1,5 meter afstand, kunnen zitten.”

Het bevreemdt Burgers dat hij vervolgens bij benzinestations nog wel mensen aan statafels een gehaktbal ziet eten. „Dat mag dan schijnbaar wel.” Ook het verschil in regels - in Duitsland zijn de restaurants nog wel open - maken het onbegrip bij hem en collega’s er niet kleiner op.

Worsten in de pan

Maar hier, deze zaterdagavond, op grensparkeerplaats De Poppe bij De Lutte, waar overigens geen enkel Nederlands kenteken te zien is, maalt niemand om de gesloten wegrestaurants. De erwtensoep en worst, die in het winkeltje bij het gesloten wegrestaurant nog wel te koop zijn, pruttelen onaangeroerd in de pan. De medewerkster heeft een rustige avond. Komt ook omdat ze sinds vrijdag met het afhalen gestopt zijn, denkt ze. Ze moeten nog maar zien of ze daar nog weer mee beginnen.

De Oost-Europachauffeurs bereiden intussen op de parkeerplaats hun eigen maaltje. En dat ruikt goed. Of het nu het sterk gekruide vlees van een drietal Russen is of de soep van de Wit-Rus Pavel Charravski en zijn vrienden; het ziet er vers en smaakvol uit. Hoewel communiceren lastig is - de mannen spreken geen Engels of Duits en het Pools van de verslaggever komt niet verder dan ‘na zdrowie’, wat ‘proost’ betekent - zijn de opgestoken duimpjes veelzeggend. Vriendelijk krijgt de verslaggever soep aangeboden…

Iets verderop zorgt Przemek Pyra voor zichzelf. Het gasstelletje, waarop precies een pan past, is provisorisch opgebouwd in zijn truck. Hij redt zich prima, in zijn minikeukentje tussen pallets. Het smaakt oke en is veel goedkoper dan een restaurant. Daar kost een maaltijd al snel 12 euro. Dat geld heeft hij er niet voor over.

Volledig scherm Przemek Pyra. © Lars Smook

De Pool opent de koeling en haalt een vacuüm verpakte kotelet tevoorschijn. „Meegekregen van mijn vrouw”, zegt hij in het Duits. Voor minimaal drie dagen heeft hij bij zich. Als dat niet toereikend is glipt hij even snel ergens een supermarkt van Lidl of Aldi in. Zoals volgens hem veel van zijn collega’s doen.

Quote Het is gewoon niet fris. Bij ons kunnen chauffeurs probleem­loos op 1,5 meter afstand van elkaar zitten Erik Burgers, , voorzitter FWH En dat is logischer dan logisch, vindt Streginja Radovanovic. „Een sandwich kost hier zo 5 of 6 euro. Maar”, zegt de Serviër, wijzend op zijn buik, „wat is nu één sandwich? Daaraan heeft bijna geen chauffeur genoeg.” Als daar ook nog eens avondeten bij komt, voor 10 euro per keer, wordt het een duur weekje. Dat geld geeft hij liever aan andere dingen uit.



De Serviër heeft zijn kookspulletjes inmiddels weer opgeborgen in zijn blauwe Volvo-truck, waar ze zullen blijven tot morgen. Wat er dan op het menu staat? Dat weet hij nog niet. Maar het zal vast weer iets met ei en vlees worden.

Volledig scherm Koken op de vrachtwagen. © Lars Smook