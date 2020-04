Oostenrijk gaat virus al met een app te lijf

Oostenrijk laat als een van de eerste landen de coronateugels een beetje vieren. Het succes valt of staat met de bereidwilligheid om de app Stopp Corona te gebruiken. Die app laat je weten of je iemand hebt ontmoet die besmet is. Ook in Nederland wordt gedacht aan het invoeren van een dergelijk app.

Oostenrijk ging op 16 maart helemaal op slot. Alleen een bezoekje aan de supermarkt en eenmaal daags een frisse neus halen bleven toegestaan. Reservisten patrouilleren op straat. De lockdown lijkt succesvol; het land hoefde tot dusver slechts 273 doden te betreuren.

Twee weken geleden bracht het Oostenrijkse Rode Kruis de app Stopp Corona uit. Inmiddels hebben 287.000 mensen de app geïnstalleerd. De verwachting is er veel gebruikers bijkomen zodra het openbare leven weer opstart. Na Pasen wil de Oostenrijkse regering de bevolking langzaam wat vrijheid teruggeven. Kleine winkels mogen weer open en als het goed gaat, volgen de kappers en grote winkels. Half mei zouden hotels en restaurants weer gasten kunnen ontvangen. Tenminste, als het goed gaat.

Waarschuwen

Stopp Corona speelt daarbij een grote rol. Die app moet mensen waarschuwen als ze contact hebben gehad met iemand die besmet is. Wie positief test op corona geeft dat door in de app. Iedere andere gebruiker die de 48 uur vóór die besmetting in contact is geweest met diegene krijgt dan een melding via de server van het Rode Kruis. De bedoeling is dan dat zij in quarantaine gaan, want mogelijk zijn ze ook besmet, of zijn de bron zonder het te weten. Een ongecontroleerde uitbraak moet zo voorkomen worden.

De in Oostenrijk woonachtige Nederlandse ski-advocaat Stephan Wijnkamp heeft de app al op zijn telefoon. ,,Straks mogen we weer naar buiten en in plaats van een handdruk geef je elkaar dan een digitale handshake. Zo zie ik het. Er is veel interesse in de app, want mensen zien dat het kan werken om het virus te stoppen.’’

Anoniem

De smartphone maakt automatisch contact met andere smartphones die de app hebben. ,,Er wordt een anoniem ID-nummer opgeslagen, geen persoonsgegevens’’, zegt Stefan Müller van het Oostenrijkse Rode Kruis. ,,Niet op een server, maar op jouw telefoon.’’

Wie een besmetting meldt, moet wel zijn telefoonnummer opgeven. ,,Bewegingen of sociale contacten worden niet bewaard. Deze app is kampioen dataprotectie.’’ Niet iedere passant wordt opgeslagen. Alleen het nummer van iemand die langer dan een kwartier dichterbij is dan twee meter, in de trein bijvoorbeeld, wordt geregistreerd.

Het Oostenrijkse Rode Kruis is inmiddels in gesprek met andere landen die de app ook willen gebruiken. Australië, Namibië en een aantal Europese landen, waaronder ook Nederland, hebben interesse.