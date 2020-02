Oosterscheldekering gaat dicht

Dat de schuiven nu dicht gaan heeft alles te maken met een veranderde windrichting, van zuidwest naar noordwest, zegt woordvoerder Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat. ,,Plus een verwacht waterpeil van 3,05 meter.” Reden dat in het Topshuis op Neeltje Jans maandagochtend iets na elven op de knop is gedrukt voor het laten zakken van de schuiven.

Met het laten zakken van de schuiven blijft het waterpeil in de Oosterschelde op een meter boven NAP. De referentie voor dat peil is de haven van Stavenisse, zegt De Feijter. In principe blijven de schuiven zes uur dicht, tot het volgende tij. De verwachting is niet dat ze bij een volgend hoogwater opnieuw naar beneden moeten. De laatste keer dat de kering dicht ging was op 3 januari 2018. Het is nu de 28e keer dat de kering sluit.

Zware windstoten tot dinsdag

De eerste storm van 2020 heeft zijn sporen nagelaten in Zeeland. Er waren windstoten tot wel 130 km per uur. Er kwamen tot gisteravond meer dan tweehonderd schademeldingen binnen op de meldkamer van de Veiligheidsregio Zeeland. De overlast is nog niet voorbij. Voor vandaag heeft het KNMI code geel afgegeven omdat er nog altijd zware windstoten zijn.

Storm Ciara was de zwaarste storm sinds 18 januari 2018, meldt Weeronline. Op Vlieland werd tussen 12.00 en 13.00 uur gemiddeld windkracht 10 gemeten en daarmee was officieel sprake van een zware storm. De meest hevige windstoot boven land was eveneens voor Vlieland met maar liefst 129 km per uur. Zondagavond trok een lijn met felle buien van noordwest naar zuidoost over het land. Ook op deze buienlijn werden zware windstoten gemeten. In Vlissingen werden snelheden van 118 km per uur gemeten.

Onstuimige weer nog niet voorbij

Het onstuimige weer is nog niet voorbij. Tot en met woensdagochtend blijft het stevig waaien en is dagelijks kans op zware windstoten. Aan de kust kan de westenwind soms stormkracht (windkracht 9) bereiken met daarbij kans op windvlagen tot 100 km per uur.

De weg over de stormvloedkering is nog altijd afgesloten voor vrachtwagens en auto's met een aanhanger. Maar dat verbod wordt volgens een weginspecteur van Rijkswaterstaat massaal genegeerd.

Geen vuilniswagens in Vlissingen

De gemeente Vlissingen heeft maandag laten weten dat de ondergrondse afvalcontainers deze dag niet geleegd worden. Vanaf windkracht 6 kan het legen van de containers gevaarlijke situaties opleveren, meldt de gemeente. Morgen wordt er een extra huisvuilwagen ingezet om overlast zoveel mogelijk te beperken.

Fietsvoetveer

De Westerschelde Ferry tussen Vlissingen en Breskens was gisteren wegens de storm uit de vaart genomen, maar zal maandagochtend weer worden hervat.

Schademeldingen

Zeeland Veilig meldde rond 19.30 dat er meer dan tweehonderd schademeldingen bij de meldkamer binnen waren gekomen. Het gaat vooral om meldingen van omgewaaide bomen en vliegende dakpannen.

Volledig scherm De hoge golven trekken veel bekijks bij de Oranjemolen en de Muur van Altena in Vlissingen. © Lex De Meester

Zondagochtend waaide het al hard. De eerste melding van schade kwam uit Heinkenszand, waar een de wind schade aan een dak veroorzaakte. De brandweer heeft een losgewaaid paneel verwijderd. Later was het raak bij de Albert Heijn in Middelburg, die op dit moment verbouwd wordt bijvoorbeeld. Er liggen door de wind enkele platen los. De brandweer levert assistentie om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan.

's Middags zorgde een omgevallen boom voor verkeershinder bij de Thoolse brug bij Tholen. De boom was op het viaduct terechtgekomen. Ook in Hansweert en Kruiningen viel bomen, daar op woningen. In Kruiningen raakte het huis flink beschadigd, terwijl in Hansweert de schade mee leek te vallen. Ook waaiden enkele dakpannen los van een pand in het centrum van Middelburg. De brandweer kwam zonder spoed om ze terug te plaatsen.

Volledig scherm De eerste stormschade werd gemeld in Heinkenszand © HV Zeeland

NK Tegenwindfietsen

Gisterochtend ging het NK Tegenwindfietsen wel gewoon van start. Om 10.00 uur vertrok de eerste fietser op Schouwen-Duiveland om vervolgens ruim acht kilometer verderop te finishen aan het einde van de Oosterscheldekering. De start werd met twee uur vervroegd, omdat de wind 's middags mogelijk te krachtig zou zijn om het evenement door te laten gaan. Uiteindelijk kon de individuele race doorgang vinden, maar werd de ploegentijdrit voortijdig gestaakt.

De wind trok op dat moment aan tot kracht tien en dat werd de organisatie te gortig. Verschillende matten die nodig waren voor de tijdregistratie dreigden eerder al weg te waaien. ,,Vijftien van de twintig ploegen kon helaas niet meer starten. Reden: te veel sturm voor de vrachtwagens die de fietsen moesten aanvoeren”, aldus de organisatie.

Bewustzijn

Ciara is de eerste storm in Nederland die een naam krijgt. Dit doet het KNMI om zo het bewustzijn bij het publiek te verhogen. Een naam zou mensen alerter maken en sneller tot actie aanzetten, zo blijkt ook uit Brits onderzoek.

Ook het is handiger communiceren wanneer een storm een naam heeft. Zo weet iedereen aan de hand van de naam dat het over dezelfde storm gaat. In Engeland en Ierland kan het publiek suggesties voor namen insturen, in Nederland wordt het publiek in de toekomst mogelijk ook bij de naamgeving betrokken.