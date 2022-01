Op A2 opgepakte man is 36-jarige man uit Utrecht, onderzoek naar dreiging Van den Heuvel loopt

De man werd donderdagmiddag gearresteerd, waarna de snelweg tussen Maarssen en Breukelen in beide richtingen werd afgesloten. Van den Heuvel liet ‘s middags weten dat de politieactie te maken had met zijn veiligheid. De misdaadverslaggever wordt al langere tijd zwaar beveiligd.

Rustige werkdag

,,Hun scherpte en alertheid waardeer ik zeer. Dankzij deze politiemensen ben ik gelukkig in staat mijn werk te blijven doen. Hopelijk maakt verder politieonderzoek meer duidelijk over de achtergronden van dit voorval.”

‘Diep triest’

,,Het is diep triest dat iemand die gewoon zijn werk doet, op deze manier bedreigd wordt. En dat ze kennelijk bereid zijn dit ook waar te maken”, reageert algemeen secretaris Thomas Bruning van journalistenvakbond NVJ. ,,We gaan naar Italiaanse toestanden toe, waarin mensen die werken in de rechtspleging of de journalistiek moeten worden beveiligd. Dat is een verdrietige constatering. Ik heb er veel respect voor dat John niet wijkt en gewoon zijn werk blijft doen, onder deze extreme omstandigheden. Een positief aspect is dat zijn beveiliging werkt.”