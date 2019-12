Op de allermoeilijkste dag van die hele financiële puinzooi vond ik 50 euro op straat

Ik heb een vriend die heilig in engelen gelooft. Dat zou je op het eerste gezicht niet zeggen. Hij lijkt een snelle jongen met een dik salaris, vooral gericht op consumeren. Maar hij heeft een onvermoede kant, die hem een stuk spannender maakt. Na enige uitleg is dit wat ik ervan begrijp: we hebben allemaal een eigen (onzichtbaar) team van engelen, dat we kunnen inroepen in tijden van nood. Voor onszelf, een ander, of ten behoeve van de hele wereld.