Op de rode loper van het sportgala is de glitterjurk weer hélemaal terug

Voor Marit Bouwmeester was het het afgelopen jaar vooral zaak om haar stempel op haar sport te drukken. ,,En dat is goed gelukt." De kroon zou natuurlijk zijn als zij vanavond sportvrouw van het jaar wordt. ,Maar de concurrentie is moordend, weet ze. ,,Anna en Dafne, die hebben allebei zo'n bijzondere prestaties geleverd. Het is een mooi rijtje om in te staan." Bouwmeester, in het zwart kant, ging voor de aanwezige pers nog even op de foto met Dafne Schippers. De twee olympische sportvrouwen zullen elkaar nog wel vaker gaan tegenkomen. Schippers zelf is dit jaar alleen naar Amsterdam getogen. Haar relatie met dj Nicky Romero liep dit jaar op de klippen, en dus is ze in haar uppie. Het sportgala komt haar niet altijd goed uit, maar ze is er toch. ,,Het is ook respect naar de andere sporters toe. Maar morgenochtend moet er gewoon weer worden getraind, dus ik doe het rustig aan." Dat ze dit jaar genomineerd is, blijft voor haar een enorme eer. ,,Het is altijd bijzonder om hier te zijn hoor."