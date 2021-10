Op deze begraafplaats werden ’s nachts geesten van overleden kinderen opgeroepen: ‘Onacceptabel’

Den Haag heeft koninklij­ke allure, maar de veertig paleizen van Oranjes zijn moeilijk te vinden

6 oktober Van een koningin zou je niet verwachten dat zij in een normaal rijtjeshuis woont. Toch resideerde Wilhelmina een tijd in een doodgewone drie-onder-een-kap woning in Den Haag. Nou ja, doodnormaal... het bleek een voormalig kinderdagverblijf te zijn voor kroost van SS'ers.