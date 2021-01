Op Eindhoven Airport het vliegtuig naar Tenerife pakken? Omdat het moet of 'gewoon' omdat het kan

Politie rukt uit voor ‘mensen met horrormas­ker’ in auto: ze blijken versierde hoofdsteu­nen

7 januari Het zou je maar gebeuren: loop je in het donker over de Goeverneurlaan in Den Haag, zie je in een auto opeens twee mensen met een horrormasker op zitten. Reden om een lichte hartverzakking te krijgen. De Haagse politie kreeg vandaag precies zo’n melding binnen.