Op klaarlichte dag werden Jayden en z’n vriendin overvallen: ‘Ze dreigden haar te verkrachten’

Ineengedoken zit Jayden aan de tuintafel met een glas cola voor zijn neus. Zijn schouders hangen laag, zijn blik rust op het gebloemde tafellaken. Nee, veel heeft hij niet geslapen afgelopen week: ,,Ik blijf zo lang mogelijk op, tot ik rond 02.00 uur eindelijk in slaap val.” Steeds speelt dezelfde film af in zijn hoofd. Hoe bang hij was, én boos. Hij blijft er maar aan denken.