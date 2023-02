Op korte afstand weer twee explosies in Rotterdam, geen gewonden wel veel schade

Update/VideoOp twee plekken in Rotterdam-Delfshaven zijn in de nacht van zondag op maandag een explosies geweest. Bij een woning aan de Zoutziedersstraat zijn er kort na middernacht geen gewonden gevallen. Wel is er grote schade. Ramen zijn gesneuveld, de deur is kapot en ook auto's die voor de deur geparkeerd staan raken beschadigd.

Enkele uren later was er opnieuw een explosie en ditmaal op het Hudsonplein, op ongeveer 1,5 kilometer afstand bij een kapsalon. Waar in de woning bewoners aanwezig zijn, is dat hier niet zo. Maar er is wel schade aan de buitenkant. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide ontploffingen.

In november vorig jaar vond in de Zoutziedersstraat ook een ontploffing plaats, doordat een explosief door de ruit van een woning werd gegooid. Het Openbaar Ministerie zei onlangs toen twee verdachten voor de rechter stonden, het ‘vage vermoeden’ te hebben dat een conflict tussen drillrapgroepen in Spangen mogelijk een rol zou spelen.

Ook stelde het OM toen dat de politie er rekening mee hield dat in november mogelijk de verkeerde woning was geraakt. De aanslag van maandag kort na middernacht was slechts één deur verder.

De politie doet onderzoek en roept mensen die meer weten op om zich te melden.

Zeven explosies in week tijd

Vorige week was het ook al raak wat betreft explosies in onze regio. Toen vonden er in een week tijd zeven explosies plaats, onder meer bij woningen in Rotterdam-Zuid, Rotterdam-Kralingen en Spijkenisse. Met de twee explosies van vannacht meegeteld, staat de teller dit jaar op zeventien.

In 2022 vonden er volgens de politie vijftig ontploffingen plaats. Dat jaar daarvoor stond de teller op twaalf.

Volledig scherm De woning aan de Zoutziedersstraat is flink beschadigd geraakt door de explosie. © MediaTV

