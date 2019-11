Op welke leeftijd begin je met je kinderen aan het Sint-Maartenfeest?

Mijn vriendin is nogal van de feestdagen. Ze heeft een fijne jeugd gehad en gunt die ook aan onze kinderen.



Deze zaken kwamen zondag bij elkaar, de avond voor het Sint-Maartenfeest. Omdat Mia (3) en Baran (2) sinds de wintertijd elke ochtend om 05:00 uur wakker worden, ging mijn vriendin vroeg maar goedgemutst naar bed – ze had wilde plannen.



‘Ik ga lampionnen met ze maken,’ legde ze uit.



‘Waar is dat goed voor?’ vroeg ik.



‘Dan kunnen we langs de deuren voor snoep.’



‘Maar we wonen in de binnenstad.’