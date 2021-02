Op zoek naar de schimmige wereld achter hondje Riva: een plek waar geld belangrijker is dan gezondheid

Een vrouw van begin 70 pakt een pup van de grond en drukt het bij mijn vrouw in de armen. Twee donkere oogjes kijken haar vrolijk aan. ,,Wat een schatje”, zegt ze. Ik zie haar smelten. Het is april 2020. We staan in de knusse woonkamer van een vrijstaand huis in het Friese dorpje De Westereen en hebben er net een lange autorit op zitten. Onze twee kinderen mogen vanwege corona niet mee naar binnen en wachten ongeduldig in de auto.