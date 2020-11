Op zoek naar een nieuwe hobby? Zo vind je iets dat bij je past

ME beëindigt groot illegaal feest in bos, ongeveer 100 feestgan­gers op de bon geslingerd: ‘Echt onbegrijpe­lijk’

9:37 De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag de Mobiele Eenheid (ME) ingezet om een illegaal feest met meer dan honderd jongeren in de bossen bij het Limburgse Geulle te beëindigen. Ongeveer honderd feestgangers zijn op de bon geslingerd.