Op zoek naar een reanimatiecursus, dankzij een voetbalwedstrijd die mij vooraf oninteressant leek

Marengoproces Volgende week besluit over wrakings­ver­zoek Nabil B.

11 juni De chaos was vrijdag compleet in de extra beveiligde Bunker in Amsterdam Osdorp. Zou kroongetuige Nabil B. wél of niet gaan verklaren in het liquidatieproces Marengo? De dag eindigde met een wrakingsverzoek van diezelfde kroongetuige, die vond dat de rechters meten met twee maten. ,,De schijn van partijdigheid is gewekt.’’