Opa Jim (83) maakt bungeesprong van 60 meter: ‘Moest het doen om mezelf te bewijzen’

,,Voorzichtig”, roept kleindochter Lilly Platt (14) wanneer haar opa met een kraan de lucht in wordt getakeld. De 83-jarige man, gehuld in een bungeeharnas en een koord om zijn benen, lijkt geen last te hebben van hoogtevrees, maar schijn bedriegt. ,,Ik had het maanden geleden al geboekt en wist zeker dat ik het ging doen, maar eenmaal daar aangekomen vond ik het toch wel spannend en werd ik zenuwachtig”, geeft hij achteraf toe.