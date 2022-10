Opa Tiny is strijdbaar na dodelijk ongeluk kleinzoon: ‘Móet iets gebeuren, morgen is het iemand anders’

NL-Alert voor zeer grote brand in woonboule­vard Delft, na drie uur nog altijd niet onder controle

De brandweer is zondagmiddag massaal uitgerukt voor een brand in de woonboulevard op het Leeuwenstein in Delft. Er is opgeschaald naar het sein ‘zeer grote brand’. De rookwolken die uit de panden komen trekken over Delft, Den Haag en Rijswijk. Er is een NL-Alert rondgestuurd in verband met de brand en naastgelegen winkels zijn ontruimd. Ruim drie uur na de eerste melding is de brand nog altijd niet onder controle.

20:18