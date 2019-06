Opbrengst Elfstedenzwemtocht Van der Weijden al 6,1 miljoen

Inzet loktieners in strijd tegen verkoop sigaretten aan minderjari­gen

17:19 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat loktieners inzetten om de verkoop van sigaretten aan minderjarigen in te dammen. Uit onderzoek blijkt dat jongeren onder de 18 vooral in tabaksspeciaalzaken en in supermarkten in vergelijking met een paar jaar geleden veel makkelijker een pakje sigaretten of ander tabaksproduct kunnen kopen.