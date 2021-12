Opeens vloog er een stoel door de wachtruimte in het ziekenhuis: zo is het om nu in de zorg te werken

Topdrukte bij prikloca­ties: zes uur wachten voor booster­prik

Het is zo extreem druk op de priklocaties in Gouda, Alphen aan den Rijn en Leiden, waar mensen zonder afspraak een boosterprik kunnen halen, dat GGD Hollands Midden mensen vraagt om niet meer te komen. Direct bij opening van de locatie in Leiden zaterdag om 09.00 uur stond er al een rij van omgerekend zes uur, aldus een woordvoerster.

