Openbaar Ministerie in hoger beroep tegen uitspraak in opruiingszaak Willem Engel

Deze strafzaak ging over zes uitlatingen van Engel op social media die opruiend zouden zijn. Engel werd dus voor één feit veroordeeld: in juni 2020 riep Engel - in een livestream op Facebook- iedereen op om naar een verboden demonstratie te komen op het Malieveld in Den Haag. Een vergelijkbare demonstratie liep eerder volledig uit de hand. Door opzettelijk op te roepen om toch aan de demonstratie deel te nemen, liet Engel zien dat hij lak heeft aan de autoriteiten.

‘Fotografeer ze voor later’

Voor vijf andere gevallen van opruiing werd de voormalige voorman van Viruswaarheid vrijgesproken. Daarbij ging het over koffiedrinken bij voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls, het bellen naar een verzorgingstehuis, zorgen voor zoveel mogelijke infecties en het fotograferen van GGD-medewerkers. Die laatste groep klaagde daar steen en been over. Het ging onder meer over teksten als: ‘Zorg ook dat je alle medewerkers fotografeert. Voor later zullen we maar zeggen.’