'Openbaar Ministerie onttrok zich in proces Passage aan de wet'

Volgens Janssen heeft het Openbaar Ministerie (OM) zich in de afspraken met de twee kroongetuigen in het uiterst complexe en langdurige proces niet gehouden aan het uitgangspunt dat zij geen financieel gewin mochten hebben van hun medewerking.



Kroongetuige Peter la S. ,,heeft aanzienlijk meer uitonderhandeld dan maximale strafvermindering'', zoals in de wet is vastgelegd. Hij hoefde volgens Janssen niet het financieel gewin van een van de liquidaties in te leveren, goed voor 800.000 euro.



,,Daarnaast kreeg hij toezeggingen op het gebied van getuigenbescherming die anderhalf tot 2 miljoen euro becijferen, een verkapte beloning.'' Ook kroongetuige Fred R. zou hebben geprofiteerd van zijn 'klikken'.