Openbaar Ministerie: Veel aangehouden personen na boerenprotesten zijn zelf geen boer

Volgens persofficier van justitie Jan Hoekman van het parket Noord-Nederland voelen ze zich door de overheid in de steek gelaten, of het nu gaat om de toeslagenaffaire of het aardbevingsdossier. ,,Misschien nu ook wel weer bij de energiecrisis’', zegt Hoekman in een interview met de Leeuwarder Courant.



,,Als ik zou moeten zoeken naar een algemeen soort verklaring, dan zit het hem daar in: in een grote onvrede die in de samenleving heerst. Of je daar nou heel specifiek zelf slachtoffer van wordt of dat je gewoon een enorme sympathie voelt voor degene die daar slachtoffer van wordt, of gewoon omdat je demonstreren nu eenmaal leuk vindt en je altijd je vinger opsteekt. Dat zijn allemaal factoren die een rol kunnen spelen", aldus de officier tegen de Leeuwarder Courant.