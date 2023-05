Openbaar Ministerie vervolgt een zichzelf stalkende vrouw, man zit onterecht vast

Als Sanne S. haar verhaal doet over een stalker die haar leven sinds 2017 tot een grote hel maakte, was niemand nog bezig met de vraag of dit allemaal waar was. De bedreigingen en berichten aan haar adres leken allemaal echt. Het zou gaan om patiënt Berry met wie zij in aanraking was gekomen tijdens haar stageperiode. Wanneer de televisiemakers echter dieper gaan graven, vinden zij nul bewijs van de stalking. Al snel blijkt dat Sanne S. de stalking in scene heeft gezet. Dat geeft zij ook zelf toe en ze heeft spijt.

Sanne bleek in 2017 heel slim te werk zijn gegaan door onder meer het nummer van Berry te gebruiken en zich als hem voor te doen. En niet zonder gevolgen. Berry (nu 55 jaar) kreeg in 2019 een straf van twaalf maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk, volgde een behandeling en moest ook nog een som geld betalen. Terwijl Berry zijn straf heeft uitgezeten, ontkende hij altijd in alle toonaarden en dus lijkt het nu op een enorm rechterlijke dwaling. Vandaag laat een woordvoerder aan RTL Boulevard weten dat de vrouw zichzelf dus stalkte, terwijl iedereen in eerste instantie dacht dat zij het slachtoffer was. Voor het OM is Sanne S. nu dan ook de dader en zal haar vervolgen voor onder meer het doen van een valse aangifte en identiteitsfraude.

Onterecht vastgezeten

Uiteraard maakt de beslissing van het OM om Sanne S. te vervolgen veel los bij Berry. Hij laat - via zijn advocaat - aan RTL Boulevard weten: ,,Het is onvoorstelbaar dat mevrouw in staat is geweest om zo veel valse aangiftes te doen. Zij is altijd op haar woord geloofd en dat heeft ertoe geleid dat ik ten onrechte in de gevangenis heb gezeten en ten onrechte in het Pieter Baan Centrum opgenomen ben geweest. Het is voor mij een grote opluchting dat zij nu eindelijk door de mand is gevallen. Haar vervolging is een eerste stap naar gerechtigheid voor mij. Daarnaast is mijn advocaat bezig met een herzieningsverzoek. Dat gaat zo snel mogelijk naar de Hoge Raad.”