Opgedoken bombrief was ‘zoek’: al eerder bezorgd bij Rotterdams tankstation

Eerder vanmiddag leek het om het een nieuwe brief te gaan. De teller zou daarmee op acht komen, maar uit onderzoek blijkt nu dat het een brief is waar de recherche al dagen naar op zoek was. Medewerkers van een Rotterdams tankstation hadden de politie al vorige week ingeseind dat ze ook een vervalste brief van het Centraal Invorderings Bureau (CIB) hadden gehad met de zo kenmerkende verdikking erin. Deze post hadden ze echter ‘retour afzender’ gestuurd. De recherche had deze brief echter nog niet kunnen vinden.



Dat gebeurde dus vanmiddag even na half twee wel. Medewerkers van PostNL waren in het postsorteercentrum bezig met een training toen één van hen stuitte op de brief die nu al dagen op diverse locaties onrust veroorzaakt. Volgens woordvoerster Tahira Limon van Postbedrijf PostNL hebben haar collega's daarop direct 112 gebeld. ,,Iedereen is heel rustig gebleven. Er waren niet veel mensen aan het werk omdat er op maandag geen post wordt bezorgd."