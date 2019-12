Opgefokte Bulgaar rijdt met zijn Mercedes in op scooterrijder na verkeersruzie: ‘Zijn zwangere vrouw zat naast hem’

Nathalie uit Den Haag zag de bizarre aanrijding op de Soestdijksekade gebeuren toen ze voor het stoplicht stond. ,,Ik zag twee mannen op straat naar elkaar schreeuwen. Het was duidelijk een verkeersruzie.” Volgens de ooggetuige waren beide mannen zeer agressief. ,,De scooterrijder sloeg met zijn helm één van de autoruiten van de Mercedes in. De boze automobilist stapte daarna in zijn auto en reed door rood om aan de andere kant van de verkeerslichten te keren.”



Hij gaf flink gas en reed in volle vaart op de scooterrijder in. ,,Hij reed frontaal in op de scooter en twee auto's die erachter stonden. Het slachtoffer werd gelanceerd van zijn voertuig en kwam meters verderop terecht. Er was een harde klap te horen en omstanders renden in paniek weg.” Nathalie belde gelijk de politie en reed door nadat ze zag dat andere mensen zich ontfermden over het slachtoffer.