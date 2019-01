Opgepakte Nederlander (56) heeft niets met overlijden geel hesje te maken

De juiste verdachte zou inmiddels ook zijn gepakt, in een andere regio. Precieze details over de vrijlating en de mogelijke nieuwe verdachte ontbreken nog. De woordvoerder van het Belgische Openbaar Ministerie wil nog niets over de zaak kwijt. Ze zag het liefst dat Belgische media nog niets over de nieuwe ontwikkelingen zouden publiceren.



De chauffeur werd opgepakt op verzoek van de Belgische autoriteiten. Hij werd verdacht van het opzettelijk aanrijden van een demonstrant op de snelweg bij Visé, net over de grens bij Maastricht. Naar nu blijkt zijn in België twee vrachtwagens verwisseld. Hij was wel in Visé, maar was niet betrokken bij de aanrijding.



De Dongenaar is gisteren op last van de onderzoeksrechter weer vrijgelaten. Hij blijkt helemaal niet betrokken bij de aanrijding en is ook geen verdachte meer, zegt de politie vanochtend. Ook de truck van de man, die vrijdagavond laat in beslag is genomen, is weer teruggegeven.