Ophef om anti-vaccinatiepreek Drutense pastoor: ‘Gezonde mensen hebben geen vaccinatie nodig’

Alle kerstca­deaus gestolen uit kofferbak: ‘Wie zijn deze Grinches die onze kerst verpest hebben?’

28 december Tien minuten is hij weg, hooguit een kwartier. Maar in die korte tijd zien twee dieven de kans om alle kerstcadeaus van Damian Bobinski en zijn zoons Alex (10) en Marcel (6) uit de kofferbak van zijn auto te stelen. ,,Mijn kinderen zijn er nog steeds verdrietig over. En door de lockdown koop je ook niet zomaar iets nieuws voor ze.”