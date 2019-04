Ophef om uitspraken Theo Maassen: ‘Hoe meer een man stofzuigt, hoe minder seks hij schijnt te hebben’

In het interview vliegen de statements over en weer en worden de verhoudingen tussen Bergman en Maassen steeds grimmiger. Vooral Maassen maakt stevige opmerkingen als het gaat om de verschillen tussen vrouwen en mannen. ,,Het is wel zo dat hoe meer een man stofzuigt, hoe minder seks hij schijnt te hebben", zegt de cabaretier tegen Bergman. ,,Als Picasso meer gestofzuigd had, hadden we veel minder kunstwerken gehad.” Bergman gaat daar even hard tegenin: ,,Dan was zijn vriendin misschien een grote kunstenaar geworden. Het schijnt dat Picasso een heel kleine piemel had, wist je dat?”