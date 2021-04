Ophef over examenstunt op Nehalennia in Middelburg: ‘Over de holocaust maak je geen gein’

Met de tekst ‘Schularbeit macht spass’ verwelkomden examenleerlingen van de Stedelijke Scholengemeenschap Nehalennia in Middelburg vrijdagochtend hun schoolgenoten. Misplaatst, zo noemt Luuc Smit van de Joodse gemeenschap in Middelburg de examenstunt. ,,Over de holocaust maak je geen gein.”