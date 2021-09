Ophef over huisarts die ‘buitenlanders’ oproept zich te laten vaccineren: ‘Hij is de naam huisarts niet waard’

Coronavirus LIVE | Biden krijgt booster­prik, Pfizer gebruikt techniek coronavac­cin voor griepprik

7:38 Bij de rechtbank in Den Haag dient vanmiddag een kort geding over het gebruik van het coronatoegangsbewijs, dat sinds zaterdag verplicht is voor bezoekers van onder meer cafés en restaurants. En Pfizer meldt dat het testen doet met een griepvaccin op basis van de RNA-technologie, dezelfde als in het coronavaccin. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.