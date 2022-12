Ophef over vrouwonvriendelijke teksten van Utrechtse studentenclub: ‘Trio is beter dan seks met één hoer’

Schaats­weer in aantocht: al eerste lokale ijsdag, tot en met eind volgende week behoorlijk koud

Er is schaatsweer in aantocht. De komende tijd wordt het aanzienlijk kouder, met nachtvorst. Ook neemt de kans op een ijsdag komende week toe. Dat is een dag waarop de temperatuur het gehele etmaal onder nul blijft. IJsbanen kunnen open, en mogelijk kan er ook op ondiep natuurijs worden geschaatst.

9 december