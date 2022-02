Ophef: vlogger Don laat weten dat hij veilig thuis is uit Boedapest tijdens invasie Oekraïne, 1200 km verder

Opnieuw is een filmpje van YouTuber Don de Jong (22) in opspraak. Een video van de vlogger over zijn reis naar Boedapest ‘tijdens de invasie van Oekraïne’ is bij veel social-mediagebruikers in het verkeerde keelgat geschoten.

In de video, die niet meer op het account van De Jong staat, laat hij zijn volgers weten dat hij ‘inmiddels thuis is van zijn reis naar Boedapest.’ Die viel toevallig samen met de Russische invasie in Oekraïne, zo’n twaalfhonderd kilometer verderop.

,,Met de huidige situatie in Oekraïne, jongens”, begint hij de video. ,,Ik was maar 24 uur in Boedapest. Maar het was even schrikken. Ik was daar vanochtend en toen ik wakker werd was daar de invasie van Oekraïne. Maar ik ben alweer thuis, dus no worries.”

Topografische kennis

Het filmpje van vijftien seconden werd opgepikt door het populaire Twitteraccount How can I make this about me, waar De Jong zich vooral onbegrip op de hals haalt. ,,Gebrek aan topografische kennis bij mensen die denken dat alles wat Slavisch/Oost Europees klinkt wel in Rusland of in Oekraïne moet liggen”, zegt iemand.

,,Ik was van de week Football Manager met Dinamo Kiev aan het spelen. Het komt toch echt wel dichtbij zo”, reageert een ander. ,,Door het oog van de naald!”, aldus weer een ander.

Het is niet de eerste keer dat de 22-jarige vlogger in opspraak is. Vorig jaar ging De Jong door het stof vanwege een vlog over een vlucht op 11 september. ,,Op 9/11 vliegen en we hebben onze vlucht overleefd”, zei hij in de video. Het zorgde voor boze reacties onder de ruim 300.000 kijkers van de vlog.

