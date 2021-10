Oplegger met munitie van Defensie kantelt op weg bij Huis ter Heide, huizen ontruimd

gezinsdrama Buren zagen dochter thuiskomen na gezinsdra­ma: ‘Ze schreeuwde ‘oh nee, oh nee!’

25 oktober Een hart van kaarsen en witte rozen ligt voor de woning in Papendrecht waar zich dit weekend een dodelijk gezinsdrama voltrok. De 41-jarige vader van het gezin van drie kinderen overleed na een steekpartij. De 37-jarige moeder werd aangehouden. Twee kinderen waren zeer waarschijnlijk in de woning aanwezig tijdens het voorval. De buurt is geschokt. ,,Het meisje gilde: ‘O nee, o nee!’’’