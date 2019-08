Opleiding voor basisschoolleraar in trek bij zij-instromers: aanmeldingen pabo verdubbeld

Advocatuur en zorg

De Kort noemt de toegenomen belangstelling ‘absoluut mooi nieuws’. ,,We zijn er ontzettend blij mee dat toch nog mensen te vinden zijn met belangstelling voor het vak.’’ Het leraarschap is volgens haar ‘niet populair’. ,,En dat is jammer, als je kijkt naar welke betekenis het kan hebben voor de ontwikkeling van kinderen.’’

Vacatures

Mede daarom is De Kort erg opgetogen dat het aantal zij-instromers toeneemt. Bovendien benadrukt zij dat ‘de groep afkomstig uit een andere sector het onderwijs verrijkt’. Grote vraag is natuurlijk of die mensen ook meester of juf blijven. ,,We hopen natuurlijk dat die mensen leraar blijven, maar we zien wel dat er mensen moeten afhaken omdat het vak toch niets voor ze blijkt te zijn, of dat ze het in de persoonlijke sfeer niet voor elkaar krijgen, of doordat de opleiding hen toch te zwaar valt. Je moet binnen twee jaar aan de eisen voor het leraarschap voldoen naast wennen aan een nieuw beroep.’’