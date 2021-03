Oplichters spuiten twee hoogbejaarde vrouwen in met nepvaccin; politie neemt zaak hoog op

video ‘Geloof mij nou, Polletje was echt helemaal lijp’

10:37 De gistermiddag doodgeschoten Martin van der Pol, ‘Polletje’, was bij leven tot alles in staat. De man, een veroordeelde crimineel en gewezen Ajaxhooligan, werd doodgeschoten aan de Alexander Dumaslaan in Amsterdam-Zuidoost.