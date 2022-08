Opmerkelijke rouwstoet: ‘Ik ben dom, lomp en famous’ dendert door de stad

‘Ik ben dom, lomp en famous’, zo klinkt de tekst op de bonkende muziek die uit de speakers van de limousine schalt. Beroemd was hij misschien niet, maar een reputatie had Damen wel. Zelf zat hij jarenlang vast nadat hij in 2008 Flavio Fadda met schoten om het leven had gebracht, en zijn strafblad telde meer geweldsdelicten.